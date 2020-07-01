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Транспорт и связь 01.07.2020 19:17

Wizz Air опровергла сообщение об уходе авиакомпании с грузинского рынка

Низкобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air, осуществляющая рейсы из Грузии в десятки городов Европы, опровергла информацию о том, что она закрывает свою базу в международном аэропорту Кутаиси и распускает сотрудников.

"Wizz Air активно отслеживает глобальную и локальную эпидемиологическую ситуацию, учитывает регуляции правительства Грузии и продолжает оперировать в стране", - говорится в заявлении авиакомпании в среду в связи с распространенным ранее оппозиционной телекомпанией Mtavari Arkhi (Главный канал) информацией о том, что Wizz Air покидает грузинский рынок.

В заявлении отмечается, что Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года и еще больше расширила свое оперирование в 2016 году после основания в аэропорту Кутаиси базы, став одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечившей перевозку более 2,5 млн. пассажиров, что значительно способствовало усилению трафика и туризма на протяжении последних лет.

При этом Wizz Air выражает готовность выполнять рейсы между Грузией и другими странами, как только возобновятся регулярные коммерческие рейсы. "Wizz Air готова возобновить полеты и добавить новые направления из международного аэропорта Кутаиси, как только улучшится глобальная эпидемиологическая ситуация и спрос на перелеты вернется на прежний уровень", - говорится в сообщении компании.

Ранее телекомпания Mtavari Arkhi со ссылкой на источники в авиакомпании, сообщила о том, что Wizz Air уходит с авиарынка Грузии, потому что правительство продлило до 1 августа ограничения на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые поэтапно планировалось возобновить с 1 июля. Телеканал утверждал, что местных сотрудников базы Wizz Air в Кутаиси уведомили об увольнении, а самолеты авиакомпании отправили в Венгрию.

По данным "Объединения аэропортов Грузии" (входит в Минэкономразвития республики) лоукостер Wizz Air являлся лидером на авиационном рынке страны по количеству перевезенных пассажиров за прошлый год: в 2019 году авиакомпания перевезла 825,3 тыс. пассажиров, что составило 16% грузинского рынка авиаперевозок. До пандемии COVID-19 Wizz Air совершала около 30 рейсов в неделю и анонсировала еще 10 новых направлений.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, УХОД, ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]