В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $66 млн

Более $66 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"На 1 июля текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 111 млн 958,386 тыс. манатов (более $65,8 млн по текущему курсу), $213,578 тыс., 17,566 тыс. евро и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Х.Насирзаде