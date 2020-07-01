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Оборона 01.07.2020 17:23

В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $66 млн

Более $66 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"На 1 июля текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 111 млн 958,386 тыс. манатов (более $65,8 млн по текущему курсу), $213,578 тыс., 17,566 тыс. евро и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ФОНД, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]