AzerGold увеличил в 2019г чистую прибыль на 55%

ЗАО «AzerGold» в 2019 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2018 годом на 54,8% - до $12 млн 446,144 тыс.
Такие данные приводятся в опубликованной финансовой отчетности общества по итогам 2019 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По данным финотчетности, доходы AzerGold в 2019 году составили $86 млн 168,368 тыс. (рост на 47,6%). При этом себестоимость продаж в 2019 году составила $55 млн 707,114 тыс. (рост на 42,9%).
В целом, операционная прибыль общества за 2019 год составила $18 млн 858,199 тыс. (рост на 34,1%).
Доналоговая прибыль общества в 2019 году составила $15 млн 92,212 тыс. (рост на 51,7%). Выплаты по налогу на прибыль в минувшем году составили $2 млн 646,048 тыс. (рост на 38,7%).
Активы AzerGold на 1 января 2020 года оцениваются в $110 млн 188,611 тыс. (рост на 0,5%). При этом долгосрочные активы общества оцениваются в $81 млн 352,701 тыс., краткосрочные - $28 млн 835,91 тыс. Основная часть активов пришлась на нематериальные средства, которые в 2019 году составили $45 млн 484,442 тыс. (спад на 26,6%).
Капитал AzerGold на конец 2019 года составил $27 млн 571,988 тыс. (рост в 3 раза), акционерный капитал - $7 млн 178,953 тыс. (рост в 5,5 раза), нераспределенная прибыль – $20 млн 393,035 тыс. (рост в 2,6 раза)
Обязательства общества на конец отчетного периода оцениваются в $82 млн 616,623 тыс. (спад на 18,6%).
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $66 млн
Президент Алиев присвоил генеральские звания сотрудникам МВД Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил соглашение о преференциальной торговле с Турцией
В Азербайджане за сутки выявлено 588 новых случая COVID-19, семь человек скончались
Путин разрешил продлить срок действия полевого пункта МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане
Казахстан ведет переговоры с РФ о закупке фавипиравира для лечения коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Число зараженных Covid-19 в Таджикистане превысило 6 тыс
Украинская армия примет участие в многонациональных учениях НАТО CWIX-2020 дистанционно - СМИ
Путин подтвердил готовность приехать в Тегеран на очный "астанинский" саммит, как только сложатся условия
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог