AzerGold увеличил в 2019г чистую прибыль на 55%

ЗАО «AzerGold» в 2019 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2018 годом на 54,8% - до $12 млн 446,144 тыс.

Такие данные приводятся в опубликованной финансовой отчетности общества по итогам 2019 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным финотчетности, доходы AzerGold в 2019 году составили $86 млн 168,368 тыс. (рост на 47,6%). При этом себестоимость продаж в 2019 году составила $55 млн 707,114 тыс. (рост на 42,9%).

В целом, операционная прибыль общества за 2019 год составила $18 млн 858,199 тыс. (рост на 34,1%).

Доналоговая прибыль общества в 2019 году составила $15 млн 92,212 тыс. (рост на 51,7%). Выплаты по налогу на прибыль в минувшем году составили $2 млн 646,048 тыс. (рост на 38,7%).

Активы AzerGold на 1 января 2020 года оцениваются в $110 млн 188,611 тыс. (рост на 0,5%). При этом долгосрочные активы общества оцениваются в $81 млн 352,701 тыс., краткосрочные - $28 млн 835,91 тыс. Основная часть активов пришлась на нематериальные средства, которые в 2019 году составили $45 млн 484,442 тыс. (спад на 26,6%).

Капитал AzerGold на конец 2019 года составил $27 млн 571,988 тыс. (рост в 3 раза), акционерный капитал - $7 млн 178,953 тыс. (рост в 5,5 раза), нераспределенная прибыль – $20 млн 393,035 тыс. (рост в 2,6 раза)

Обязательства общества на конец отчетного периода оцениваются в $82 млн 616,623 тыс. (спад на 18,6%).

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова