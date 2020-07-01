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Здравоохранение 01.07.2020 19:41

В Азербайджане за сутки выявлено 588 новых случая COVID-19, семь человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 588 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 346 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 18 112, число вылечившихся – 10 061, общее число умерших составило 220.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 7,831 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,682 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 488,852 тыс. тестов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]