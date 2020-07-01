В Азербайджане за сутки выявлено 588 новых случая COVID-19, семь человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 588 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 346 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, за сутки скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 18 112, число вылечившихся – 10 061, общее число умерших составило 220.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 7,831 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,682 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 488,852 тыс. тестов.

Б.Рустамбеков