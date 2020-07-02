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Дальнее зарубежье 02.07.2020 10:59

Пекин решительно протестует против вмешательства Лондона в дела Китая - посол КНР в Великобритании

Посол КНР в Лондоне Лю Сяомин от имени Китая выразил протест Великобритании в связи с ее вмешательством во внутренние дела по вопросу о Гонконге, сообщили в четверг китайские СМИ.

Посол Лю Сяомин встретился 1 июля с замминистра иностранных дел Великобритании Саймоном Макдональдом. В ходе встречи он отметил, что в последнее время британская сторона в вопросе, касающемся закона о национальной безопасности Гонконга "грубо вмешивается во внутренние дела Китая, нарушая Устав ООН и совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Великобританией".

"Китай в связи с этим выражает серьезное недовольство и заявляет решительный протест", - подчеркнул китайский дипломат.

Он напомнил, что в совместной декларации сторон о возращении суверенитета над Гонконгом Китаю "нет ни слова, ни одной статьи, которая возлагала бы на Великобританию какую-либо ответственность перед Гонконгом".

"Дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая и не допускают вмешательства извне. Мы призываем британскую сторону немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела Китая", - подчеркнул Лю Сяомин.

Вступивший в силу закон о национальной безопасности Гонконга вызвал резкую критику в США и на Западе, где обвинили Пекин в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.

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Тэги: КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]