Помпео надеется найти и наказать виновных в организации утечек о предполагаемых контактах России с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео считает необходимым найти и наказать виновных в утечках разведывательной информации о приписываемом России сговоре с боевиками движения "Талибан" .
"Я не знаю, где произошла утечка, но, когда периодические издания публикуют такую информацию, я расстраиваюсь, потому что это подвергает риску наших офицеров разведки и военнослужащих", - сказал Помпео в интервью Fox News.
"Это опасно, незаконно, и я надеюсь, мы сможем выяснить, кто сделал это и предадим их правосудию", - отметил он.
В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.
Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.
В воскресенье Трамп написал в твиттере: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту (Майку - ИФ) Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".
Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью. Если в Соединённых Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетны президенту, тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующее заявление президента Трампа, который уже дал оценку этим публикациям", - сказал Песков журналистам в понедельник.
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