Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9073 RUR   0.0239 GBR   2.1015 TRY   0.2481

Цена на нефть

01.07   $/bbl WTI 39.82 0.55 Brent 42.03 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.07.2020 10:03

Помпео надеется найти и наказать виновных в организации утечек о предполагаемых контактах России с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео считает необходимым найти и наказать виновных в утечках разведывательной информации о приписываемом России сговоре с боевиками движения "Талибан" .

"Я не знаю, где произошла утечка, но, когда периодические издания публикуют такую информацию, я расстраиваюсь, потому что это подвергает риску наших офицеров разведки и военнослужащих", - сказал Помпео в интервью Fox News.

"Это опасно, незаконно, и я надеюсь, мы сможем выяснить, кто сделал это и предадим их правосудию", - отметил он.

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

В воскресенье Трамп написал в твиттере: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту (Майку - ИФ) Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью. Если в Соединённых Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетны президенту, тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующее заявление президента Трампа, который уже дал оценку этим публикациям", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]