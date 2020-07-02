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Дальнее зарубежье 02.07.2020 10:14

Пелоси призывает к немедленному введению санкций против России

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтону необходимо немедленно ввести санкции против России из-за информации о предполагаемой причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане.

"Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

Она напомнила, что президент США как верховный главнокомандующий должен защищать военнослужащих страны. При этом Пелоси обвинила Дональда Трампа в пренебрежении свои долгом как главы государства.

По ее словам, для него "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных президентских брифингов, - "дело привычки".

История о том, что РФ якобы платила бойцам движения "Талибан"появилась со ссылкой на источники в конце июня в газете The New York Times. Издание утверждало, что Трамп якобы был проинформирован об этих разведданных, но пока не принял решение об ответных мерах. Позже сам Трамп и многие высокопоставленные сотрудники его администрации заверили, что главу государства не информировали, потому что есть сомнения в достоверности данных.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПЕЛОСИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]