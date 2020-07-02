Негативное отношение президента США Дональда Трампа к сообщениям, касающимся угрозы со стороны России, привело к тому, что представители разведки стали все реже включать эти данные в брифинги для президента, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на многочисленные источники.

"По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России", - заявил телеканал.

Он цитирует слова одного из высокопоставленных сотрудников команды национальной безопасности Трампа: "Президент создал атмосферу, при которой не рекомендуется, если не запрещается, приводить любую разведывательную информацию, которая не является благоприятной для России".

Работники, которые докладывали президенту, обнаружили, что, когда брифинг включал разведданные, связанные со злонамеренной деятельностью РФ против США, включая доказательства ее вмешательства в американскую политику, "Трамп часто взрывался, требуя сообщить, почему они продолжают сосредотачиваться на России, зачастую подвергая сомнению сами сведения", отмечается в сообщении.

Вопрос о доверии Трампа разведывательной информации о РФ возник после публикации газеты The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Трамп заявил в среду, что сообщения СМИ о том, что РФ якобы предлагала движению "Талибан" убивать американцев в Афганистане за вознаграждение, является попыткой навредить Республиканской партии и лидеру США, президенту Трампу.

"История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями; ее рассказали лишь за тем, чтобы навредить мне (Трампу - ИФ) и Республиканской партии", - написал он в Twitter.

"Секретный источник (этой информации - ИФ), наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман!" - добавил президент.

В то же время, советник президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов, поскольку это были "непроверенные разведданные".

Президента Трампа не информируют абсолютно обо всех донесениях американской разведки, потому что не всегда решения должен принимать именно он, завил в среду глава Госдепа США Майк Помпео.

"Для меня каждый день проводят брифинг по поводу потенциальных угроз для наших посольств...Я не хожу с этими вопросами каждый раз к президенту", - сказал он, пояснив, что обращается с такими вопросами к Трампу только когда проблема действительно серьезная, полученные данные прошли проверку, а источник информации - надежный.

В то же время, контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы настаивают на получении от разведсообщества исчерпывающей информации о договоренностях России с движением "Талибан".

В случае, если информация The New York Times подтвердится, они намерены инициировать включение этой проблемы в какой-то форме в новый военный бюджет страны и ввести новые санкции против РФ.

Так, конгрессмен-демократ Сет Мултон заявил журналистам, что вопрос возникнет, когда Комитет по вооруженным силам Палаты представителей будет рассматривать предложения по оборонному бюджету, но дискуссии о том, как именно его решить, продолжаются.

Вместе с тем, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленного введения санкций против России.

"Мы должны ввести санкции против России, и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

По ее словам, для Трампа "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных брифингов, - "дело привычки".