Еврокомиссия выступила с двумя проектами модернизации рынка труда ЕС

Европейская комиссия (ЕК) предложила два проекта, призванных в ходе преодоления последствий пандемии COVID-19 сократить молодежную безработицу и модернизировать рынок труда ЕС.

Исполнительная коллегия ЕС приняла в среду пакет мер поддержки занятости молодежи и программу профессионального обучения с целью повышения конкурентоспособности и социальной справедливости.

"Для молодежи Европы эта пандемия еще больше осложнила выход на рынок труда. Безработица среди молодежи растет в два раза быстрее, чем безработица в целом", - сказал, представляя "молодежный пакет", зампред ЕК Валдис Домбровскис.

"Хотя до осени мы не будем знать полную картину, безработица в целом составляет (в ЕС) около 7%, а безработица среди молодежи уже выросла до 15%", - отметил он.

В рамках плана послекризисного восстановления NextGenerationEU и следующего семилетнего бюджета ЕС Еврокомиссия предложила значительные возможности финансирования трудоустройства молодежи. Теперь государства-члены ЕС должны определить приоритеты этих инвестиций. На поддержку занятости молодежи должно быть потрачено не менее 22 млрд евро, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Мост к рабочим местам" будет связан с потребностями компаний, зелеными технологиями и цифровизацией. Он будет включать короткие подготовительные курсы; специализированное консультирование, стартовые гранты и кредиты для молодых предпринимателей, схемы наставничества и бизнес-инкубаторы.

Второй представленный проект - "Европейская программа профессиональных навыков для устойчивой конкурентоспособности, социальной справедливости и живучести" - устанавливает количественные цели для повышения квалификации и обучения новым профессиям.

Программа из 12 пунктов рассчитана на 5 лет. В ее центре - принцип пожизненного обучения с использованием бюджета ЕС в качестве катализатора для разблокирования государственных и частных инвестиций в человеческий капитал.

В период пандемии, когда удаленная работа и дистанционное обучение стали в ЕС реальностью для миллионов людей, обнаружился слабый уровень цифровой подготовки работников, отмечается в справочном материале Еврокомиссии. Сейчас в ЕС не менее 85% рабочих мест требуют определенного уровня цифровой квалификации, но только 56% взрослых работников в 2019 году имели хотя бы базовые навыки работы с цифровыми технологиями. В период с 2005 по 2016 год 40% новых рабочих мест приходилось на секторы с интенсивным цифровым производством.