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Дальнее зарубежье 02.07.2020 10:50

В американском городе Ричмонде убрали памятник генералу-конфедерату

Статуя генерала-конфедерата Томаса Джексона демонтирована с постамента в американском городе Ричмонде (штат Верджиния) по распоряжению мэра Левара Стони, сообщает местное телевидение.

Комментируя решение, он сказал: "Это - прошедшее время. Нам, как столице Вирджинии, необходимо перевернуть эту страницу".

По словам Стони, "Ричмонд тяготился таким наследием".

"Эти статуи, пусть и символичны, отбрасывают тень на мечты наших цветных детей. Убирая их, мы сможем начать выздоравливать и сфокусировать внимание на нашем будущем", - добавил он.

Ранее участники протестов, которые начались в США после того, как от силового воздействия полицейского в Миннеаполисе (штат Миннесота) скончался афроамериканец Джордж Флойд, неоднократно пытались своими силами свалить этот памятник с постамента.

В период существования Конфедеративных штатов Америки (1861-1865 гг.) Ричмонд был столицей американского Юга.

Между тем, с Капитолия штата Миссисипи спущен флаг, в дизайне которого использована символика конфедератов - косой синий в белом обрамлении крест с 13-ю звездами на красном фоне. Флаг помещен в музей столицы штата - города Джексона.

Ранее на этой неделе конгрессмены обеих палат большинством голосов проголосовали за то, чтобы изменить его дизайн, исключив из него символику Южан. Миссисипи станет последнем штатом США, с флага которого будет удален этот символ - косой синий в белом обрамлении крест с 13-ю звездами на красном фоне.

Разработкой нового дизайна флага займется специальная комиссия.

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Тэги: США, ВИРДЖИНИЯ, СТАТУЯ, ДЕМОНТАЖ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]