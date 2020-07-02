Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-июне увеличились на 2,8%, в июне- на 0,3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 436,3 млн на 30 июня 2020 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2019 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 258 млн. Таким образом, в январе-июне 2020 года валютные резервы Центробанка увеличились на 2,8%.

При этом в июне валютные резервы ЦБА увеличились на 0,3% или на $21,9 млн.

Как сообщалось ранее, в 2019 году валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%.

Н.Аббасова