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Финансы 02.07.2020 10:03

Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-июне увеличились на 2,8%, в июне- на 0,3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 436,3 млн на 30 июня 2020 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2019 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 258 млн. Таким образом, в январе-июне 2020 года валютные резервы Центробанка увеличились на 2,8%.

При этом в июне валютные резервы ЦБА увеличились на 0,3% или на $21,9 млн.

Как сообщалось ранее, в 2019 году валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]