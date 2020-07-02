Денежная база в Азербайджане в I полугодии сократилась на 7,4%, в июне – выросла на 3%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 июня 2020 года составляет 11 млрд 251,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
На 30 декабря 2019 года денежная база в Азербайджане составляла 12 млрд 152,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-июне 2020 года сократилась на 7,4%.
В июне денежная база выросла на 330,6 млн манатов или на 3%.
В 2019 году рост денежной базы в Азербайджане составил 27,3%.
А.Мамедов
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