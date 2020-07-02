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Макроэкономика 02.07.2020 10:13

Денежная база в Азербайджане в I полугодии сократилась на 7,4%, в июне – выросла на 3%

Объем денежной базы в Азербайджане на 30 июня 2020 года составляет 11 млрд 251,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 30 декабря 2019 года денежная база в Азербайджане составляла 12 млрд 152,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-июне 2020 года сократилась на 7,4%.

В июне денежная база выросла на 330,6 млн манатов или на 3%.

В 2019 году рост денежной базы в Азербайджане составил 27,3%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЗА, ДЕНЕЖНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]