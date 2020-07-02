В Украине за сутки выявлено 889 новых случаев Covid-19, 12 пациентов скончались

На Украине вновь растет число новых случаев Covid-19: по состоянию на утро четверга выявлено 889 новых случаев, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 12 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг.
1 июля сообщалось о 664 новых случаях Covid-19, 30 июня - о 706 инфицировнных за сутки, 29 июня - было 646 новых заболевших Covid-19, 28 июня - 917 случаев, 27 июня - 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 45 887 человека, выздоровевших - 20 053, умерли 1 185 человек.
Сейчас на Украине Covid-19 болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (152), Киеве (104), Ровенской области (93), Закарпатской области (85), Волынской области (81). Значительный рост новых случае зафиксирован в Донецкой области - 78 заболевших.
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