Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9073 RUR   0.0239 GBR   2.1015 TRY   0.2481

Цена на нефть

01.07   $/bbl WTI 39.82 0.55 Brent 42.03 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.07.2020 10:21

В Украине за сутки выявлено 889 новых случаев Covid-19, 12 пациентов скончались

На Украине вновь растет число новых случаев Covid-19: по состоянию на утро четверга выявлено 889 новых случаев, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 12 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг.

1 июля сообщалось о 664 новых случаях Covid-19, 30 июня - о 706 инфицировнных за сутки, 29 июня - было 646 новых заболевших Covid-19, 28 июня - 917 случаев, 27 июня - 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 45 887 человека, выздоровевших - 20 053, умерли 1 185 человек.

Сейчас на Украине Covid-19 болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (152), Киеве (104), Ровенской области (93), Закарпатской области (85), Волынской области (81). Значительный рост новых случае зафиксирован в Донецкой области - 78 заболевших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Более 900 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Украине, 19 человек скончались Минздрав Украины опасается еще большего ухудшения ситуации с коронавирусом У первой леди Украины положительный тест на Covid-19, у Зеленского и детей - отрицательный На Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли - СНБО На Украине за сутки 416 новых случаев заражения Covid-19, 17 человек умерли На Украине ожидают пик заболеваемости коронавирусом до середины мая - Ермак

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]