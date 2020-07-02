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СНГ 02.07.2020 10:36

Власти Казахстана с 5 июля вводят в стране двухнедельный карантин по коронавирусу

В Казахстане с 5 июля вводятся ограничительные карантинные меры на 14 дней в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, опубликованном в четверг.

"С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля (...) ограничительных мер на 14 дней", - говорится в сообщении.

В рамках новых ограничений в Казахстане на две недели будет запрещено проведение массовых мероприятий и ограничены перемещения людей.

Согласно решению госкомиссии, с 5 июля сроком на две недели будет введен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий. Ограничено перемещение населения по улицам, паркам, скверам - не более трех человек и перемещение лиц старше 65 лет, говорится в сообщении.

Решением госкомиссии разрешены лишь индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

В Казахстане с введением карантина с 5 июля будет запрещена деятельность салонов красоты, крытых рынков и ряда других объектов, отмечается в сообщении.

"Запретить деятельность: салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и др. (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов)", - говорится в решении госкомиссии.

Будет сохранена дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций.

Свою деятельность также продолжат медицинские центры по записи, аптеки, продовольственные магазины, открытые рынки.

"Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени)", - говорится в сообщении.

Вводимый в Казахстане двухнедельный карантин с 5 июля при необходимости может быть продлен или ужесточен, заявил премьер-министр страны Аскар Мамин.

"Глава правительства отметил, что, в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства по итогам заседания госкомиссии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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