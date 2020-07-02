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Регион 02.07.2020 10:48

Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 939

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у восьми человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 939, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 80 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 242 человека. Выздоровели 817, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]