Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 939

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у восьми человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 939, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 80 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 242 человека. Выздоровели 817, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.