На юге Азербайджана УАЗ упал в овраг, погибли 3 человека

В Лерикском районе (юг Азербайджана) произошло ДТП, в котором погибли 3 человека, сообщают азербайджанские СМИ.

“Инцидент произошел на дороге вблизи села Бурсулум. Автомобиль УАЗ упал в овраг с высоты 50-60 метров”, - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, на месте скончались три человека, еще двое пострадали и доставили в Ленкоранскую центральную больницу.

В связи с ДТП начато расследование.

Х.Насирзаде