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Происшествия 02.07.2020 10:48

На юге Азербайджана УАЗ упал в овраг, погибли 3 человека

В Лерикском районе (юг Азербайджана) произошло ДТП, в котором погибли 3 человека, сообщают азербайджанские СМИ.

“Инцидент произошел на дороге вблизи села Бурсулум. Автомобиль УАЗ упал в овраг с высоты 50-60 метров”, - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, на месте скончались три человека, еще двое пострадали и доставили в Ленкоранскую центральную больницу.

В связи с ДТП начато расследование.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДТП, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]