В Армении за сутки 593 новых заражений COVID-19, скончались 10 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 593 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 26 тыс. 658, сообщает в четверг единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 612 человек. "Из них 459 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 153 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 15 тыс. 36 человек (+473 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 2,1 тыс. тестов на COVID-19.