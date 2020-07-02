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02.07.2020 11:15

ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц

Исполнительная власть Кюрдамирского района привлекла ООО "Xazar Inshaat E" для осуществления капремонта 8 улиц города.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 485,64 тыс.манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КЮРДАМИР, КАПРЕМОНТ, УЛИЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]