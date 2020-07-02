Сборы предвыборной кампании Байдена за июнь на $10 млн превышают сборы кампании Трампа

Предвыборная кампания бывшего вице-президента Джо Байдена и Национальный комитета Демократической партии США собрали в июне $141 млн, превысив на $10 млн показатели кампании президента США Дональда Трампа, сообщило издание The Hill.
Как сообщает The Hill, ссылаясь на данные кампании Байдена, опубликованные в среду, эта сумма - $141 млн - является рекордной. Что касается сборов кампании Трампа и Национального комитета Республиканской партии, в июне они составили $131 млн.
Отмечается, что в прошлом месяце в список поддержки кампании Байдена были включены более 2,6 млн человек.
"Очевидно, что избиратели ожидают твердое руководство с опытом, сочувствием, состраданием и характером - и они находят все эти качества в вице-президенте Джо Байдене", - заявила менеджер кампании Байдена Джен О`Мэлли в обращении к сторонникам.
"Это было нашим аргументом со дня начала этой кампании и будет нашим выигрышным аргументом в ноябре", - добавила она.
По ее словам, в стране сейчас многое "висит на волоске", в частности, экономика страны, ситуация с коронавирусом COVID-19, а также борьба с "институциональным расизмом".
"Мы категорически не можем позволить себе президента, который думает только о себе. Нам срочно нужен лидер, который сплотит нас, преодолеет эту чрезвычайную ситуацию и сделает нас сильнее, чем мы были раньше", - добавила О`Мэлли.
В мае сборы предвыборной кампания Байдена и Национального комитета Демократической партии США составили $80,8 млн, что на $6,8 млн больше майских сборов кампании Трампа.
Как сообщает The Hill, Байден лидирует в ряде национальных опросов общественного мнения. Согласно данным политического сайта RealClearPolitics, в среднем Байден опережает Трампа на 10,1 процентных пунктов.
Джо Байден остался единственным претендентом в кандидаты на пост президента страны от Демократической партии, однако пока официально он еще не стал кандидатом. Для этого должен пройти утверждение на партийном съезде с участием делегатов, определившихся по результатам внутрипартийных выборов в разных штатах.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Алиев, Бердымухамедов и Гани провели встречу в формате видеоконференции
Президент Азербайджана одобрил продление до 90 дней безвизового режима с Турцией
Исполнять обязанности президента ЕБРР с 3 июля будет первый вице-президент Ригтеринк, глава будет избран в октябре 2020г
Азербайджан вошел в тройку стран-импортеров сахара из России - Центр агроаналитики
Nasdaq в I полугодии стала площадкой для проведения 69 IPO на общую сумму $17,4 млрд
В Азербайджане за сутки выявлено 572 новых случая COVID-19, восемь человек скончались
Египет открылся для иностранных туристов
Президент Азербайджана утвердил увеличение штрафов за неиспользование медицинских масок в общественных местах
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Кредитная кампания от AccessBank для сотрудников полиции!
AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог