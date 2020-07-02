Сборы предвыборной кампании Байдена за июнь на $10 млн превышают сборы кампании Трампа

Предвыборная кампания бывшего вице-президента Джо Байдена и Национальный комитета Демократической партии США собрали в июне $141 млн, превысив на $10 млн показатели кампании президента США Дональда Трампа, сообщило издание The Hill.

Как сообщает The Hill, ссылаясь на данные кампании Байдена, опубликованные в среду, эта сумма - $141 млн - является рекордной. Что касается сборов кампании Трампа и Национального комитета Республиканской партии, в июне они составили $131 млн.

Отмечается, что в прошлом месяце в список поддержки кампании Байдена были включены более 2,6 млн человек.

"Очевидно, что избиратели ожидают твердое руководство с опытом, сочувствием, состраданием и характером - и они находят все эти качества в вице-президенте Джо Байдене", - заявила менеджер кампании Байдена Джен О`Мэлли в обращении к сторонникам.

"Это было нашим аргументом со дня начала этой кампании и будет нашим выигрышным аргументом в ноябре", - добавила она.

По ее словам, в стране сейчас многое "висит на волоске", в частности, экономика страны, ситуация с коронавирусом COVID-19, а также борьба с "институциональным расизмом".

"Мы категорически не можем позволить себе президента, который думает только о себе. Нам срочно нужен лидер, который сплотит нас, преодолеет эту чрезвычайную ситуацию и сделает нас сильнее, чем мы были раньше", - добавила О`Мэлли.

В мае сборы предвыборной кампания Байдена и Национального комитета Демократической партии США составили $80,8 млн, что на $6,8 млн больше майских сборов кампании Трампа.

Как сообщает The Hill, Байден лидирует в ряде национальных опросов общественного мнения. Согласно данным политического сайта RealClearPolitics, в среднем Байден опережает Трампа на 10,1 процентных пунктов.

Джо Байден остался единственным претендентом в кандидаты на пост президента страны от Демократической партии, однако пока официально он еще не стал кандидатом. Для этого должен пройти утверждение на партийном съезде с участием делегатов, определившихся по результатам внутрипартийных выборов в разных штатах.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.