Новак: вопрос придания ФСЭГ более серьезной роли на газовом рынке серьезно обсуждается

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) пока является больше совещательной организацией, хотя на газовом рынке также, как и на нефтяном рынке, наблюдается избыток предложения, сказал министр энергетики РФ Александр Новак на международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

Он отметил, что вопрос (о возможном придании ФСЭГ более серьезной роли на газовом рынке - ИФ) "серьезно обсуждается".