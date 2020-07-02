В ЕС по итогам голосования в РФ заявляют о важности политической конкуренции

Представитель ЕС, комментируя итоги голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил о важности политической конкуренции и свободных выборов.

"Нужно, чтобы в системе всегда были противовесы, и рамочные условия для избрания таких руководителей должны быть свободными, справедливыми, демократичными", - сказал Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать голосование в России.

"И оппозиция, конечно, не должна подвергаться ограничениям. Нужно, чтобы была здоровая и лояльная конкуренция", - отметил представитель Борреля.