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Дальнее зарубежье 02.07.2020 18:05

В ЕС по итогам голосования в РФ заявляют о важности политической конкуренции

Представитель ЕС, комментируя итоги голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил о важности политической конкуренции и свободных выборов.

"Нужно, чтобы в системе всегда были противовесы, и рамочные условия для избрания таких руководителей должны быть свободными, справедливыми, демократичными", - сказал Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать голосование в России.

"И оппозиция, конечно, не должна подвергаться ограничениям. Нужно, чтобы была здоровая и лояльная конкуренция", - отметил представитель Борреля.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]