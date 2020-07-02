ФАТХ и ХАМАС договорились о совместной борьбе против возможной аннексии Израилем части палестинских территорий

Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС объявили, что совместными усилиями будут бороться с возможной аннексией Израилем части Западного берега реки Иордан, сообщает в четверг ливанское издание "Дейли стар".
"Мы примем все необходимые меры, чтобы добиться национального единства (против планов аннексии - ИФ)", - заявил на пресс-конференции в Рамалле высокопоставленный представитель ФАТХ Джибриль Раджуб.
В конференции по видеосвязи также принимал участие из Бейрута представитель ХАМАС Салех Аль-Арури. Издание отмечает, что совместная пресс-конференция двух сторон является редким событием.
"Сегодня мы хотим говорить в один голос", - заявил Раджуб.
"Дейли стар" напоминает, что ФАТХ, управляющее Западным берегом реки Иордан, и ХАМАС, контролирующее сектор Газа, враждовали более десятилетия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планировал уже 1 июля начать аннексию порядка 30% территории Западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину, в рамках плана ближневосточного урегулирования, обнародованного в январе президентом США Дональдом Трампом. Но для этого шага в соответствии с достигнутой при формировании коалиционного правительства Израиля договоренностью должно быть получено одобрение Вашингтона.
Между тем, по данным израильских СМИ, в Вашингтоне разнятся мнения о том, как должна быть проведена аннексия территорий.
В минувший вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит совместную работу с США над вопросом объявления суверенитета над еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Таким образом, отмечало издание The Times of Israel, Нетаньяху указал на то, что финального решения относительно проведения аннексии 1 июля, как это планировалось изначально, еще нет.
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