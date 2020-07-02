Исполнять обязанности президента ЕБРР с 3 июля будет первый вице-президент Ригтеринк, глава будет избран в октябре 2020г

Исполнять обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с 3 июля будет первый вице-президент Юрген Ригтеринк до момента избрания главы банка в октябре 2020 года, говорится в сообщении ЕБРР.
Сума Чакрабарти покидает пост президента ЕБРР по окончании второго, заключительного срока полномочий. Его преемник должен быть избран на ежегодном заседании ЕБРР, которое было перенесено с 13-14 мая на 7-8 октября 2020 года в связи с кризисной ситуацией, вызванной распространением коронавируса.
По окончании своей работы в банке Чакрабарти не прекратит заниматься проблемами международного развития и экологии и намерен выполнять целый ряд функций на общественных началах. С осени этого года он станет председателем попечительского совета Института развития зарубежных стран (британский экспертно-аналитический центр по этой тематике). Он также будет одним из глобальных полномочных представителей сети за новую климатосберегающую экономику (Global Commissioner of the New Climate Economy Network), членом Объединения руководителей в поддержку экологически чистого роста и членом сформированной ВОЗ Общеевропейской комиссии по системам здравоохранения и социальной сфере в интересах социально-экономического развития.
Чакрабарти возглавил ЕБРР в мае 2012 года, сменив на этой должности Томаса Мирова, занимавшего пост президента банка с 2008 года. В мае 2016 года Чакрабарти был переизбран главой ЕБРР на очередные четыре года.
До прихода в ЕБРР Чакрабарти занимал пост постоянного секретаря в министерстве юстиции Великобритании, ранее он работал в британском министерстве международного развития и в министерстве финансов. В правительстве Великобритании занимал различные должности с 1984 года. Имеет звание рыцаря ордера Британской империи.
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