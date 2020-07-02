Nasdaq в I полугодии стала площадкой для проведения 69 IPO на общую сумму $17,4 млрд

Биржа Nasdaq в первом полугодии 2020 года стала площадкой для проведения 69 IPO, в рамках которых было привлечено в общей сложности $17,4 млрд, говорится в пресс-релизе биржи.
Четыре из пяти крупнейших IPO, состоявшихся в этом году, прошли на Nasdaq. Так, биофармацевтическая компания Royalty Pharma разместила акции на $2,18 млрд, звукозаписывающая компания Warner Music - на $1,93 млрд, PPD, занимающаяся исследованиями в области медицины, - на $1,62 млрд и производитель упаковочных материалов Reynolds Consumer Products - на $1,23 млрд.
Кроме того, на Nasdaq прошло первичное размещение акций ZoomInfo Technologies Inc., разработчика аналитической платформы для маркетинговых компаний, на сумму $934,5 млн.
Активность в сфере IPO резко снизилась в марте, когда США захлестнула эпидемия коронавируса. В связи с этим несколько компаний отложили проведение IPO или вообще отказались от размещения акций, однако позднее некоторые из них вернулись к своим планам.
В сообщении Nasdaq отмечается, что несмотря на короткую мартовскую паузу, совокупный объем проведенных на бирже IPO в первом полугодии равнозначен сумме за тот же период 2019 года.
Кроме того, за период с января по июнь 2020 года пять компаний с совокупной капитализацией $9,1 млрд перенесли листинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на Nasdaq.
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