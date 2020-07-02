Венгрия не будет следовать рекомендациям ЕС по открытию границ для третьих стран

Венгрия из-за угрозы здравоохранению не будет придерживаться рекомендаций ЕС по открытию границ для стран, которые не являются частью блока, сообщил в четверг премьер страны Виктор Орбан.
"Мы не можем на данный момент осуществить просьбу ЕС разрешить въезд жителям стран, которые не входят в ЕС, исключение составляет лишь Сербия", - говорится в видеообращении Орбана, опубликованном на Facebook.
Он пояснил, что снятие ограничений на въезд для стран за пределами блока "пойдет вразрез с интересами здравоохранения венгерского народа".
По словам Орбана, Будапешт восстановит "гуманитарный коридор" для путешествующих в другие страны через Венгрию.
"Каждому путешествующему через Венгрию придется использовать его (коридор - ИФ). Им не разрешат покидать эту зону, мы также сохраним строгий пограничный контроль", - отметил премьер.
Венгрия еще в мае открыла границы с Сербией, в которой проживает большое количество этнических венгров.
Во вторник в Евросоюзе объявили список стран, для которых с 1 июля открываются границы с блоком после снятия ряда ограничений, вводившихся в связи с пандемией COVID-19.
В объявленный список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.
Участие в разрешительном списке Китая обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС. Будет разрешен въезд в ЕС также путешественникам из Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.
В распространенном в Брюсселе официальном коммюнике Совета ЕС со списком стран, граждане которых допускаются к посещению Евросоюза, сообщается, что эта "рекомендация совета не является юридически обязательным документом".
Так, накануне Австрия объявила, что в целом будет следовать рекомендациям Евросоюза, однако пока оставит границы закрытыми для Сербии и Черногории.
Болгария, Румыния и Словения еще не сообщили о решениях по снятию ограничений на границах.
Список третьих стран должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС, в зависимости от обстоятельств, после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС после общей оценки, основанной на согласованных критериях.
В Венгрии темпы распространения коронавируса были не столь стремительны, как в ряде других европейских стран. С начала вспышки коронавируса в стране диагностировали 4166 случаев заражения, почти 590 инфицированных скончались.
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