Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.915 RUR   0.024 GBR   2.1237 TRY   0.2483

Цена на нефть

01.07   $/bbl WTI 39.82 0.55 Brent 42.03 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.07.2020 18:45

Венгрия не будет следовать рекомендациям ЕС по открытию границ для третьих стран

Венгрия из-за угрозы здравоохранению не будет придерживаться рекомендаций ЕС по открытию границ для стран, которые не являются частью блока, сообщил в четверг премьер страны Виктор Орбан.

"Мы не можем на данный момент осуществить просьбу ЕС разрешить въезд жителям стран, которые не входят в ЕС, исключение составляет лишь Сербия", - говорится в видеообращении Орбана, опубликованном на Facebook.

Он пояснил, что снятие ограничений на въезд для стран за пределами блока "пойдет вразрез с интересами здравоохранения венгерского народа".

По словам Орбана, Будапешт восстановит "гуманитарный коридор" для путешествующих в другие страны через Венгрию.

"Каждому путешествующему через Венгрию придется использовать его (коридор - ИФ). Им не разрешат покидать эту зону, мы также сохраним строгий пограничный контроль", - отметил премьер.

Венгрия еще в мае открыла границы с Сербией, в которой проживает большое количество этнических венгров.

Во вторник в Евросоюзе объявили список стран, для которых с 1 июля открываются границы с блоком после снятия ряда ограничений, вводившихся в связи с пандемией COVID-19.

В объявленный список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.

Участие в разрешительном списке Китая обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС. Будет разрешен въезд в ЕС также путешественникам из Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.

В распространенном в Брюсселе официальном коммюнике Совета ЕС со списком стран, граждане которых допускаются к посещению Евросоюза, сообщается, что эта "рекомендация совета не является юридически обязательным документом".

Так, накануне Австрия объявила, что в целом будет следовать рекомендациям Евросоюза, однако пока оставит границы закрытыми для Сербии и Черногории.

Болгария, Румыния и Словения еще не сообщили о решениях по снятию ограничений на границах.

Список третьих стран должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС, в зависимости от обстоятельств, после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС после общей оценки, основанной на согласованных критериях.

В Венгрии темпы распространения коронавируса были не столь стремительны, как в ряде других европейских стран. С начала вспышки коронавируса в стране диагностировали 4166 случаев заражения, почти 590 инфицированных скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, ГРАНИЦЫ, РЕШЕНИЕ


Похожие новости


В Венгрии призывают Брюссель не вводить в заблуждение Анкару о перспективах вступления в ЕС Юнкер обвинил премьера Венгрии в распространении фейковых новостей Венгерский премьер заявляет Европарламенту, что не уступит шантажу ЕС Еврокомиссия подает в суд на Венгрию из-за ее миграционного законодательства и закона "Стоп Сорос" Юнкер напомнил руководству Венгрии о несоблюдении совместно одобренных странами ЕС обязательств по миграции Будапешт поддерживает переговоры между Баку и Брюсселем по новому стратегическому партнерству – глава МИД Венгрии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]