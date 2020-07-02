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СНГ 02.07.2020 20:12

Молдавские силовики приняли объемные макеты за реальные летательные аппараты - бизнесмен о подпольном цехе по производству вертолетов

Молдавский предприниматель Юрий Чебан опроверг заявления прокуратуры о том, что он подпольно производил вертолеты для экспорта в страны СНГ.

В открытом письме Чебана к гражданам республики и правоохранительным органам, опубликованном в четверг, говорится, что именно ему принадлежат патенты "на различные технические решения, отрабатываемые на макетах фюзеляжей, принятых силовиками за вертолеты, на макетах, собранных с нуля, при чрезвычайно скудных финансовых возможностях".

Чебан утверждает, что он с коллегами "ни от кого не скрывались и ничего не скрывали, а в ангаре были натурные (объемные) макеты корпусов летательных аппаратов, на которых размещались и компоновались отдельные узлы и детали для поиска оптимального решение их взаимодействия".

В случае успешных технических испытаний, разработки необходимой технологической документации, прохождения сертификации, наши узлы и детали могли бы быть использованы для производства дешевых летательных аппаратов, столь необходимых различным госслужбам и органам - МВД, МЧС, лесным хозяйствам и фермерам, обрабатывающим большие земельные участки", - сообщил он.

Предприниматель заявил, что "прокуроры прекратили работу группы энтузиастов по созданию возможностей сборки в Молдавии небольших вертолетов для малой гражданской авиации". Он отметил, что "прокуроры "сбивают" молдавские вертолеты на уровне идеи".

В понедельник Генпрокуратура Молдавии сообщила, что "прокуроры обнаружили подпольный цех, который производил вертолеты для нелегальных поставок в страны СНГ". Согласно сообщению, на подпольном предприятии в 50 км от Кишинева, действовал подпольный вертолетный завод, на котором проводилась сборка вертолетов, схожих по модификации с маркой "Ка-26".

Возбуждено уголовное дело по фактам подготовки контрабанды летательных аппаратов (пункт 5 статьи 248 Уголовного кодекса РМ). Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЕРТОЛЕТЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]