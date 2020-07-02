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СНГ 02.07.2020 20:32

Российская власть на всех уровнях должна работать лучше, чтобы оправдать доверие людей - Путин

Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ показывают, что россияне доверяют властям, и власти должны сделать все, чтобы это доверие оправдать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше, и так называемое расширенное правительство от муниципалитета до президента обязаны сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей", - сказал Путин в начале заседания Российского оргкомитета "Победа".

Вместе с тем, Путин выразил понимание позиции тех россиян, кто голосовал против принятия поправок.

"У нас ещё много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут ещё очень трудно и сложно, а нам, руководству страны при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но - нет, жизнь показывает другое", - сказал Путин.

По его словам, жизнь показывает, что власти часто недорабатывают, должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.

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Тэги: РОССИЯ, ВЛАСТЬ, НАСЕЛЕНИЕ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]