Российская власть на всех уровнях должна работать лучше, чтобы оправдать доверие людей - Путин

Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ показывают, что россияне доверяют властям, и власти должны сделать все, чтобы это доверие оправдать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше, и так называемое расширенное правительство от муниципалитета до президента обязаны сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей", - сказал Путин в начале заседания Российского оргкомитета "Победа".

Вместе с тем, Путин выразил понимание позиции тех россиян, кто голосовал против принятия поправок.

"У нас ещё много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут ещё очень трудно и сложно, а нам, руководству страны при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но - нет, жизнь показывает другое", - сказал Путин.

По его словам, жизнь показывает, что власти часто недорабатывают, должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее.