Глава Минфина Украины ожидает быстрой стабилизации рынков после отставки главы НБУ

После отставки главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия рынки быстро стабилизируются, заявил министр финансов Сергей Марченко
"Я считаю, что нет никаких оснований переживать о курсе валюты в связи с отставкой чиновника, потому что мы, возможно, можем видеть какую-то турбулентность на рынке, но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится", - сказал Марченко журналистам в четверг в Киеве.
Он подчеркнул, что отставка Смолия не изменит ситуацию на валютном рынке.
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