Арабская коалиция начала новую операцию против йеменских повстанцев

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией приступила к масштабной операции против йеменских повстанцев-хуситов, контролирующих столицу Йемена Сану.
"Операция предпринята в ответ на угрозу со стороны боевиков-хуситов после того, как они запускали баллистические ракеты, а также беспилотники из оккупированной столицы Саны и (из провинции - ИФ) Саада", - цитирует ливанское издание "Дейли стар" представителя коалиции полковника Турки аль-Малики.
"Террористических лидеров ополчения хуситов... будут преследовать, и их привлекут к ответственности. Атаки против мирных жителей и гражданских предприятий - это граница допустимого", - добавил он.
В свою очередь повстанцы заявили, что авиация коалиции ранее нанесла 57 ударов по Сане и Сааде.
"Дейли стар" отмечает, что таким образом коалиция положила конец объявленному ею в минувшем апреле в одностороннем порядке режиму прекращения огня: тогда он декларировался как часть мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
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