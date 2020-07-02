В Вашингтоне обеспокоены сообщениями о попытках властей РФ манипулировать результатами голосования - госдеп

Вашингтон тревожат сообщения о том, что власти России оказывали влияние на ход прошедшего накануне голосования по поправкам к Конституции РФ, заявила пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус.
"Мы беспокоимся в связи с сообщениями о попытках российского правительства манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, в том числе в связи с сообщениями о принуждении избирателей, о давлении на противников поправок и об ограничениях против независимых наблюдателей на голосовании", - приводят западные СМИ ее слова.
Утром 2 июля Центризбирком РФ обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, "за" проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%.
Также в четверг в Центризбиркоме сообщили "Интерфаксу", что за поправки в Конституцию проголосовали более 57 млн граждан страны.
"За поправки проголосовало 57,7 млн человек - это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян. То есть, более половины всех имеющих право голоса", - сказали в Центральной избирательной комиссии.
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