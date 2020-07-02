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Дальнее зарубежье 02.07.2020 21:06

В Вашингтоне обеспокоены сообщениями о попытках властей РФ манипулировать результатами голосования - госдеп

Вашингтон тревожат сообщения о том, что власти России оказывали влияние на ход прошедшего накануне голосования по поправкам к Конституции РФ, заявила пресс-секретарь госдепартамента США Морган Ортагус.

"Мы беспокоимся в связи с сообщениями о попытках российского правительства манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, в том числе в связи с сообщениями о принуждении избирателей, о давлении на противников поправок и об ограничениях против независимых наблюдателей на голосовании", - приводят западные СМИ ее слова.

Утром 2 июля Центризбирком РФ обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, "за" проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%.

Также в четверг в Центризбиркоме сообщили "Интерфаксу", что за поправки в Конституцию проголосовали более 57 млн граждан страны.

"За поправки проголосовало 57,7 млн человек - это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян. То есть, более половины всех имеющих право голоса", - сказали в Центральной избирательной комиссии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]