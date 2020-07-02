Заседание суда по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесено на 6 августа из-за коронавируса

Заседание суда по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других отложено, так как об этом ходатайствовал адвокат Саргсяна Амарам Макинян, отметив ситуацию с эпидемией коронавируса в стране, сообщают армянские СМИ.
Следующее судебное заседание состоится 6 августа, в 14:00 по местному времени.
Как сообщалось, специальная следственная служба 4 декабря 2019 года сообщила о том, что Саргсяну предъявлено обвинение.
Источник сообщал, что Саргсян, занимая пост президента Армении, организовал в 2013 году хищение суммы в размере 489 млн 160 тыс. 310 драмов (свыше $1 млн) путем растраты государственных средств группой чиновников.
Экс-президенту Армении предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 38-179 ("Соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах") Уголовного кодекса Армении. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Обвиняемыми по уголовному делу проходят еще несколько человек, в том числе бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян, владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян, а также бывший чиновник министерства сельского хозяйства Геворк Арутюнян.
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Алиев, Бердымухамедов и Гани провели встречу в формате видеоконференции
Президент Азербайджана одобрил продление до 90 дней безвизового режима с Турцией
Ирак в июне снизил экспорт нефти на 12% - до 2,8 млн б/с, продавал ее по $34 за баррель
Бразилия в мае снизила добычу нефти на 6,5% к апрелю и увеличила на 1,3% год к году
Власти Азербайджана до 20 июля продлили жесткий карантин в ряде городов, в Баку закроют метро - штаб
В Азербайджане за сутки выявлено 572 новых случая COVID-19, восемь человек скончались
ИВ Кюрдамирского района направит около 1,5 млн манатов на капремонт улиц
Президент Алиев распорядился выделить 700 тыс. манатов для бурения 10 субартезианских скважин в Исмаиллинском районе
ИВ Астаринского района направит свыше 540 тыс. манатов на капремонт дорог
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Кредитная кампания от AccessBank для сотрудников полиции!
AzerTelecom объявляет о новых назначениях в составе руководства
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог