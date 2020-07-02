Заседание суда по делу экс-президента Армении Саргсяна перенесено на 6 августа из-за коронавируса

Заседание суда по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других отложено, так как об этом ходатайствовал адвокат Саргсяна Амарам Макинян, отметив ситуацию с эпидемией коронавируса в стране, сообщают армянские СМИ.

Следующее судебное заседание состоится 6 августа, в 14:00 по местному времени.

Как сообщалось, специальная следственная служба 4 декабря 2019 года сообщила о том, что Саргсяну предъявлено обвинение.

Источник сообщал, что Саргсян, занимая пост президента Армении, организовал в 2013 году хищение суммы в размере 489 млн 160 тыс. 310 драмов (свыше $1 млн) путем растраты государственных средств группой чиновников.

Экс-президенту Армении предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 38-179 ("Соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах") Уголовного кодекса Армении. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят еще несколько человек, в том числе бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян, владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян, а также бывший чиновник министерства сельского хозяйства Геворк Арутюнян.