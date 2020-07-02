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ТЭК 02.07.2020 17:37

Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в I полугодии стоила в среднем $42,75 за баррель - SOCAR

Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в I-ом полугодии 2020 года составила $42,75 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов.

"Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в январе-июне 2020 года составила $42,75 за баррель", - отметил Ахмедов.

Он также отметил, что за аналогичный период 2019 года средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF составила $68 за баррель.

Как сообщалось, в I-ом квартале 2020 года средняя цена "Azeri Light" на условиях поставки CIF составила $53,07 за баррель.

В 2019 году средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF составила $66,79 за баррель.

Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.

На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, AZERI/LIGHT, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]