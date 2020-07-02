Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в I полугодии стоила в среднем $42,75 за баррель - SOCAR

Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в I-ом полугодии 2020 года составила $42,75 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов.

"Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в январе-июне 2020 года составила $42,75 за баррель", - отметил Ахмедов.

Он также отметил, что за аналогичный период 2019 года средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF составила $68 за баррель.

Как сообщалось, в I-ом квартале 2020 года средняя цена "Azeri Light" на условиях поставки CIF составила $53,07 за баррель.

В 2019 году средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF составила $66,79 за баррель.

Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.

На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.

Н.Аббасова