Азербайджанская легкая нефть Azeri Light в I полугодии стоила в среднем $42,75 за баррель - SOCAR

Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в I-ом полугодии 2020 года составила $42,75 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов.
"Средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF в январе-июне 2020 года составила $42,75 за баррель", - отметил Ахмедов.
Он также отметил, что за аналогичный период 2019 года средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF составила $68 за баррель.
Как сообщалось, в I-ом квартале 2020 года средняя цена "Azeri Light" на условиях поставки CIF составила $53,07 за баррель.
В 2019 году средняя цена азербайджанской легкой нефти марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF составила $66,79 за баррель.
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.
На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.
Н.Аббасова
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