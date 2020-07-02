CQD сократила в 2019г активы на 1,8%, увеличила чистый убыток на 14,5%

Чистый убыток ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) по итогам 2019 года составил $306,209 млн, что на 14,5% больше 2018 года.
Такие данные приведены в аудированной финансовой отчетности общества за 2019 год.
Доходы CQD за 2019 год составили $452,61 млн (рост на 78,5%), себестоимость продаж – $247,275 млн (рост на 86,2%).
По итогам 2019 года операционная прибыль общества составила $127,268 млн (рост на 37,5%). При этом финансовые расходы CQD в 2019 году составили $439,916 млн (рост на 25,6%).
В результате, доналоговый убыток общества по итогам 2019 года составил $279,68 млн (рост на 21,8%).
Согласно данным отчетности, активы ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" на конец 2019 года оценивались в $12 млрд 654,978 млн (спад на 1,8%), в том числе краткосрочные активы – 328,382 млн (спад на 61,5%), долгосрочные – $12 млрд 326,596 млн (рост на 2,4%).
Обязательства ЗАО "CQD" на начало 2020 года составили $9 млрд 446,122 млн (спад на 0,2%), в том числе краткосрочные – $327,07 млн (спад на 30,8%), долгосрочные - $9 млрд 119,052 млн (рост на 1,4%).
Капитал общества на конец 2019 года равен $3 млрд 208,856 млн (спад на 6,1%), в том числе акционерный капитал - $2 млрд 415,8 млн (не изменился)
ЗАО "CQD" создано для эффективного управления компонентами проекта Южный газовый коридор (ЮГК). Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства - 51%.
Основными компонентами проекта ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $38 млрд.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в IV-ом квартале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
А.Мамедов
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