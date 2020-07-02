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Дальнее зарубежье 02.07.2020 20:55

Администрация США не сожалеет о возобновлении экономической деятельности на фоне роста COVID-19 - Минфин

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг заявил, что администрация страны не сожалеет, что поощряла штаты быстрее возобновлять экономическую деятельность, несмотря на рост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

"Нет, абсолютно нет", - сказал он, отвечая на вопрос, сожалеет ли администрация США о быстром возобновлении экономической деятельности в ряде штатов на фоне пандемии коронавируса.

Он отметил, что администрация действовала "очень аккуратно" и работала с каждым отдельным штатом. "Есть безопасный путь возобновления экономической деятельности, и мы будем это делать аккуратно", - добавил министр.

По его словам, возвращение к работе во многих компаниях проходит при соблюдении мер безопасности, в частности, в министерстве финансов. Он указал, что в министерстве при работе соблюдается социальная дистанция, а также - регулярно измеряют температуру сотрудников.

По данным американских СМИ, накануне в США зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19.

США продолжают занимать первую строчку по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса - 2,7 млн. Около 130 тыс. человек скончалось.

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Тэги: США, МИНФИН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]