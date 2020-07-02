Администрация США не сожалеет о возобновлении экономической деятельности на фоне роста COVID-19 - Минфин

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг заявил, что администрация страны не сожалеет, что поощряла штаты быстрее возобновлять экономическую деятельность, несмотря на рост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

"Нет, абсолютно нет", - сказал он, отвечая на вопрос, сожалеет ли администрация США о быстром возобновлении экономической деятельности в ряде штатов на фоне пандемии коронавируса.

Он отметил, что администрация действовала "очень аккуратно" и работала с каждым отдельным штатом. "Есть безопасный путь возобновления экономической деятельности, и мы будем это делать аккуратно", - добавил министр.

По его словам, возвращение к работе во многих компаниях проходит при соблюдении мер безопасности, в частности, в министерстве финансов. Он указал, что в министерстве при работе соблюдается социальная дистанция, а также - регулярно измеряют температуру сотрудников.

По данным американских СМИ, накануне в США зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19.

США продолжают занимать первую строчку по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса - 2,7 млн. Около 130 тыс. человек скончалось.