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СНГ 02.07.2020 19:10

Претендента в президенты Белоруссии Бабарико обвиняют по трем статьям: отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и за дачу взятки

Претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса - отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и за дачу взятки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", в Минском городском суде 2 июля рассматривается апелляция защиты Бабарико на законность его задержания. В соответствии с объявлением суда, в отношении Бабарико в апелляционном порядке рассматривается постановление об избрании меры пресечения по трем статьям: ч.2 ст. 235 (Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч.2 ст. 431 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Белоруссии.

Сын претендента и руководитель его избирательного штаба - Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Белоруссии, следует из информации о предъявленных обвинениях.

Как сообщалось, суд Центрального района Минска 30 июня рассмотрел и отклонил жалобу Бабарико на заключение под стражу. Защита сообщала о намерении обжаловать это решение в Минском городском суде.

Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня. В Комитете госконтроля Беларуси заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах".

В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

По информации адвоката, Бабарико было предъявлено обвинение, однако по какой статье не сообщается ввиду подписки о неразглашении. Позднее было предъявлено обвинение и Бабарико-младшему.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕТЕНДЕНТ, ОБВИНЕНИЕ


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