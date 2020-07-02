В Азербайджане за сутки выявлено 572 новых случая COVID-19, восемь человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 572 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 364 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, за сутки скончались 8 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 18 684, число вылечившихся – 10 425, общее число умерших составило 228.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,031 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,976 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 495,828 тыс. тестов.

Н.Аббасова