Азербайджан вошел в тройку стран-импортеров сахара из России - Центр агроаналитики

Экспорт сахара из РФ, который в этом сельхозгоду (сельхозгод по сахару - с августа по июль) впервые превысил 1 млн тонн, постепенно замедляется. В то же время импорт начал ускоряться, следует из мониторинга Центра агроаналитики при Минсельхозе.

Так, за неделю с 15 по 21 июня экспорт белого сахара составил 18 тыс. тонн (без учета торговли с ЕАЭС), что на 3,2 тыс. тонн (на 15,1%) меньше, чем неделей ранее. Отгрузки сахара-сырца также снизились.

Как поясняют эксперты, сокращение экспорта вызвано, прежде всего, уменьшением вывоза в Грузию, за неделю поставки снизились на 4 тыс. тонн. При этом отгрузки на Украину и в Таджикистан увеличились. Основным импортером российского сахара стал Узбекистан: в эту страну поставлено 9,7 тыс. тонн, или 54,1% всего недельного объема. Сахар-сырец за это время экспортировался в США и Таджикистан, но объем был небольшим - 0,9 тонны.

Всего с начала сельхозгода по 21 июня РФ экспортировала 1,11 млн тонн белого сахара, что в 6,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого сельхозгода. С учетом поставок сахара-сырца общий объем составил 1,233 млн тонн (в 6,9 раза больше). В этих показателях не учтены данные по экспорту в страны ЕАЭС за май-июнь.

Основными поставщиками сахара за рубеж стали Краснодарский край, Москва и Липецкая область. На них пришлось 58,4% всех экспортных поставок.

Крупными покупателями белого сахара стали Узбекистан (232,9 тыс. тонн), Казахстан (210,6 тыс. тонн), Азербайджан (170 тыс. тонн) и Таджикистан (132,9 тыс. тонн). Их доля в экспорте составила 67,8% (746,4 тыс. тонн). Сахар-сырец закупали в основном Узбекистан (97,3 тыс. тонн) и Казахстан (22,8 тыс. тонн). На них пришлось 90,6% поставок (120,1 тыс. тонн).

В то же время темпы импорта сахара в РФ начали ускоряться. Так, за неделю с 15 по 21 июня было ввезено 85,8 тонны (75 тонн сахара-сырца и 10,8 тонны белого сахара), что на 12,4% больше, чем неделей ранее. В целом за сельхозгод импорт в два раза меньше прошлогоднего - 134,3 тыс. тонн. Ввоз белого сахара снизился на 51,8%, до 128,1 тыс. тонн, сахара-сырца - увеличился на 1,8%, до 6,2 тыс. тонн. Основной объем - 85,5% импортируется в Москву.

Основным поставщиком сахара в РФ является Белоруссия, на которую приходится 88,6% российского импорта (113,5 тыс. тонн). В число крупных поставщиков сахара-сырца вошли Колумбия (3,2 тыс. тонн), Гватемала (1,7 тыс. тонн) и Маврикий (1,1 тыс. тонн). Их доля составляет 96,8% (6 тыс. тонн).