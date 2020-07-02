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СНГ 02.07.2020 19:53

Лукашенко призвал "братьев-россиян" относиться к Беларуси "по-человечески"

Белоруссия хочет, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе торжественного собрания, посвященного Дню Независимости.

"Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Беларусь не хочет, чтобы ею понукали с Запада, подчеркнул президент.

"Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще "желтые жилеты" с улиц не сошли? Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда", - убежден глава государства.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]