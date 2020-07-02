В Иране мог загореться новый завод по производству центрифуг

Пожар на территории иранского предприятия по обогащению урана в Натанзе утром в четверг, вероятно, произошел на новом заводе по сборке центрифуг, сообщает Associated Press со ссылкой на информацию западных экспертов.

По информации американских экспертов, которые анализировали снимки со спутников, пожар произошел на недавно открытом заводе в Натанзе. По словам научного сотрудника Центра исследования проблем нераспространения им. Джеймса Мартина в штате Калифорния Фабиана Хинца, место пожара на снимках соответствует месту расположения завода.

Эксперт Дэвид Олбрайт из Института науки и международной безопасности также заявил агентству, что согласно более ранним спутниковым снимкам, на месте, где произошел пожар, находился производственный объект.

Ранее в четверг сообщалось, что на территории предприятия по обогащению урана в Натанзе произошел пожар, жертв нет. Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщил, что в результате инцидента было повреждено здание, строящееся рядом с ядерным объектом в Натанзе. Камалванди также отметил, что специалисты ОАЭИ прибыли на ядерный комплекс Натанз для расследования инцидента.

Иранские СМИ позднее опубликовали снимки кирпичного здания с отметинами, характерными для огня, крыша здания разрушена. Обломки на земле могут свидетельствовать о том, что пожару предшествовал взрыв, отмечает агентство.

В МАГАТЭ заявили, что им известно о пожаре.