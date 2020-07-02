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Дальнее зарубежье 02.07.2020 19:58

Полиция задержала вооруженного мужчину, проникшего на территорию резиденции премьера Канады

Канадская полиция в четверг задержала мужчину, который проник на территории резиденции в Оттаве, в которой живет премьер страны Джастин Трюдо, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что мужчина был вооружен. Премьера в момент инцидента дома не было.

В Оттаве Трюдо вместе с семьей в настоящее время проживает в доме, расположенном на территории резиденции генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт - представителя британской королевы Елизаветы II. Агентство указывает, что Трюдо сейчас живет не в традиционной резиденции премьеров, поскольку та находится в аварийном состоянии.

Полиция ведет допрос задержанного, никаких данных о его личности пока не приводится.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАНАДА, ПОЛИЦИЯ, ПРЕМЬЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]