Полиция задержала вооруженного мужчину, проникшего на территорию резиденции премьера Канады

Канадская полиция в четверг задержала мужчину, который проник на территории резиденции в Оттаве, в которой живет премьер страны Джастин Трюдо, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что мужчина был вооружен. Премьера в момент инцидента дома не было.

В Оттаве Трюдо вместе с семьей в настоящее время проживает в доме, расположенном на территории резиденции генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт - представителя британской королевы Елизаветы II. Агентство указывает, что Трюдо сейчас живет не в традиционной резиденции премьеров, поскольку та находится в аварийном состоянии.

Полиция ведет допрос задержанного, никаких данных о его личности пока не приводится.