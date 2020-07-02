Власти Азербайджана до 20 июля продлили жесткий карантин в ряде городов, в Баку закроют метро - штаб

Власти Азербайджана на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией приняли решение с 00:00 4 июля до 06:00 20 июля продлить специальный карантинный режим в семи городах и Абшеронском районе Азербайджана, сообщает оперативный штаб.

"Для снижения скорости распространения COVID-19 принято решение в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 4 июля по 06:00 20 июля продлить жесткий карантинный режим. В этот список также включаются 3 города - Геранбой, Гейгель и Мингячевир, а также пять районов страны - Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиазаньский и Шекинский из-за увеличения в них числа заражений коронавирусной инфекцией за последнее время", - отмечает штаб.

По информации штаба, на время действия жесткого карантина, в Баку с 00:00 4 июля по 06:00 20 июля будут прекращены пассажироперевозки в метро.

Кроме того, в период действия жесткого карантина будет прекращена работа общественного транспорта в конце каждой недели: с 00:00 4 июля по 06:00 6 июля; с 00:00 11 июля по 06:00 13 июля; с 00:00 18 июля по 06:00 20 июля.

Также для снижения динамики заражения COVID-19 запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах группами более 5 человек.

На время действия жесткого карантина в указанных регионах вводится запрет на: деятельность крупных торговых центров, за исключением находящихся в них аптек и продуктовых магазинов; обслуживание на местах объектам общепита; работу музеев и выставочных залов; работу парикмахерских и салонов красоты и оказание услуг красоты, включая обслуживание на дому или в других пространствах.

Также запрещается деятельность учебных предприятий, за исключением онлайн экзаменов, собеседований и интервью, и проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

Вместе с тем, в период жесткого карантина граждане смогут покидать свое жилье по СМС-разрешениям для получения неотложной медицинской помощи и или другого лечения по графику, для покупки продовольствия и прочих предметов ежедневной необходимости, для получения государственных, банковских, почтовых и услуг предприятий, чья деятельность разрешена, и для участия в похоронах близкого родственника.

СМС-разрешение не требуется для покидания жилья в случае возникновения угрозы для жизни или здоровья или при вызове в правоохранительные или судебные органы.

Сотрудники предприятий, чья деятельность разрешается на время действия жесткого карантина решением кабинета министров от 19 июня 2020 года, могут свободно передвигаться по служебным удостоверениям или разрешению, полученному на портале www.icaze.gov.az

Граждане, имеющие авиабилеты на внутренние или международные рейсы, могут покинуть место проживания или место пребывания на основании своего билета. Прибывающие в страну лица, смогут направиться по адресу проживания в Азербайджане на основании штампа, поставленного при пересечении госграницы.

Штаб напоминает, что нарушители условий жесткого карантина будут нести административную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством. Контроль за соблюдением требований возложен на МВД.

Н.Аббасова