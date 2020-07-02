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Транспорт и связь 02.07.2020 20:48

Президент Азербайджана предложил унифицировать тарифы для увеличения грузов по ТК Восток-Запад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил унифицировать тарифы для оптимизации грузоперевозок по транспортному коридору Восток-Запад.

Такое предложение Алиев сделал в четверг в ходе видео встречи с президентами Афганистана и Туркменистана.

«Мы должны приложить усилия для расширения ТК Восток-Запад. Для оптимизации грузоперевозок важно унифицировать тарифы. Предлагаю провести рабочую группу с участием представителей транспортных структур наших стран», - сказал Алиев на встрече.

По его словам, у стран Европейского союза наблюдаются рост интереса к этому транспортному коридору.

Алиев подчеркнул, что с 2019 году по ТК Восток-Запад было перевезено 8,7 млн тонн грузов, в январе-апреле 2020 года – 3 млн тонн.

По его словам, сотрудничество Азербайджана, Афганистана и Туркменистана положительно влияет на объем грузоперевозок по этому коридору.

Алиев добавил, что в январе-мае 2020 года из Азербайджана в Афганистан и в обратном направлении было перевезено 55,5 тыс. тонн грузов. Кроме этого, азербайджанские авиакомпании в отчетный период перевезли около 12 тыс. тонн грузов, предназначенных для Афганистана.

ТК Восток-Запад предназначен для грузоперевозок из Китая в Турцию и страны Евросоюза и в обратном направлении.

Н.Аббасова

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Тэги: ТРАНСПОРТ, КОРИДОР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]