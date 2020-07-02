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Транспорт и связь 02.07.2020 21:03

Грузоперевозки по ж/д БТК в I полугодии увеличились в 3,7 раза - Алиев

Объем грузоперевозок по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в I-ом полугодии 2020 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«По железной дороге БТК в первом полугодии 2020 года объем грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в 3,7 раза», - сказал Алиев в четверг в ходе видеовстречи с президентами Афганистана и Туркменистана.

Алиев подчеркнул, что транспортные проекты, реализованные в регионе по инициативе Азербайджана, превратили страну в новый и важный транспортно-логистический центр в Евразии.

Президент подчеркнул, что в 2019 году объем грузоперевозок по транспортному коридору Север-Юг составил 2,1 млн тонн, в январе-апреле 2020 года – 800 тыс. тонн.

«В первом полугодии 2020 года объем грузоперевозок в Туркменистан и обратно через Международный морской торговый порт в Аляте (Азербайджан) превысил 1,5 млн тонн, что на 28% больше показателя 6 месяцев прошлого года», - сказал глава государства.

Алиев добавил, что Азербайджан обладает самым большим флотом на Каспии, состоящем из 260 судов. «В Азербайджане действует современный судостроительный завод, на котором с 2013 года построено 10 судов, 140 судов отремонтировано. В настоящее время на заводе ведется строительство двух паромных судов и трех нефтяных танкеров. В 2021 году планируется строительство на заводе новых судов, которые будут служить росту объема грузоперевозок на Каспии», - отметил президент Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: БТК, ПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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