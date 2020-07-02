Нефть ускорила рост, Brent торгуется на уровне $42,62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 в четверг составляет $42,62 за баррель, что на $0,59 (1,40%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на $0,39 (0,98%) - до $40,21 за баррель.

Улучшению настроений инвесторов способствовали данные о числе рабочих мест и безработице в США за июнь, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на рекордные 4,8 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле.

Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.

"Сильный отчет о занятости в США позволяет предположить, что восстановление экономики продолжается и что спрос на нефть должен последовать этому примеру", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

В то же время поддержку котировками оказало сообщение Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Запасы бензина в США выросли на 1,199 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 593 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263 тыс. баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой недели подряд.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о снижении запасов нефти в США на 8,16 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет сокращение запасов на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.