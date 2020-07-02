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Бизнес и законодательство 02.07.2020 21:35

Алиев предложил Гани и Бердымухамедову создать межправительственную рабочую группу для обсуждения совместных проектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил коллегам из Афганистана и Туркменистана создать межправительственную рабочую группу для обсуждения совместных проектов.

Такое предложение Алиев сделал в четверг в ходе видеовстречи с президентами Афганистана и Туркменистана Ашрафом Гани и Гурбангулы Бердымухамедовым.

"С учетом высказанных предложений предлагаю создать совместную межправительственную рабочую группу. Наши обсуждения не ограничиваются только сферой транспорта. Мы провели обсуждения по вопросам инвестиций, торговли, телекоммуникаций. Все эти вопросы имеют большое значение", - сказал Алиев.

По его словам, соответствующим госструктурам можно дать поручения по созданию такой рабочей группы, на которой будут обсуждаться новые идеи по вопросам энергетической безопасности, нефти, нефтепродуктов, газоснабжения, унификации тарифов, таможенных правил, инвестиционных возможностей.

Алиев добавил, что Азербайджан и Туркменистан проложат фибероптический кабель по дну Каспия, в перспективе его можно продлить до Европы и на другие страны, соседние с Афганистаном.

Президент Гани, в свою очередь, отметил, что в Афганистане планируется создание 8 портов для перевалки сухогрузов, из которых два уже готовы. "Мы готовы сотрудничать с частным сектором Азербайджана и госсектором Туркменистана. Второй момент - мы хотим создать энергетический коридор из Азербайджана в Афганистан. В потенциале этот коридор можно расширить до Пакистана и Индии. Мы сегодня покупаем у Азербайджана нефть, у Туркменистана - дизельное топливо и газ", - отметил он.

Он добавил, что для Афганистана сотрудничество с Азербайджаном и Туркменистаном является приоритетом. "Мы предлагаем компаниям из Азербайджана и Туркменистана создавать с Афганистаном совместные предприятия. В частности, в секторе АПК", - сказал глава Афганистана.

Гани считает, что в будущем трехсторонний механизм можно расширить за счет вовлечения Грузии и Турции.

Н.Аббасова

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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E-mail: [email protected]