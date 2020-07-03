Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса возможно не раньше февраля - Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в РФ до февраля следующего года маловероятно.
"Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", - сказал Мурашко в интервью "Интерфаксу" в пятницу.
Отвечая на вопрос, правильно ли продолжать носить маску на улице, министр ответил утвердительно. Вместе с тем, по его словам, "все зависит от ситуации - если рядом нет большого количества людей, можно обойтись без нее, например, на даче".
"Но если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам - здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска - это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать", - подчеркнул министр.
Он отметил, что "инфекция пока не является полностью фармацевтически управляемой, если появится средство, в котором будем на 100% уверены, - как для профилактики, так и для лечения, и особенно когда появится коллективный иммунитет, тогда маски можно будет снять".
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