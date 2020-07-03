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СНГ 03.07.2020 14:02

В Казахстане нет иностранцев, госпитализированных с COVID-19 - главный санврач

В казахстанских стационарах в настоящий момент нет иностранных граждан с коронавирусной инфекцией, сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

"С 13 марта зарегистрировано 14 иностранцев, которые получали лечение в Казахстане. Все лечение получили. На сегодня в стационарах иностранных граждан нет", - сказала Есмагамбетова на брифинге в Нур-Султане в пятницу.

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 501 и достигло 44075. По данным межведомственной комиссии, за минувший день в стране были выявлены 496 активных заражений COVID-19 и еще 1005 бессимптомных.

С 3 по 30 июня власти Казахстана не включали данные о бессимптомных носителях коронавируса в общую статистику заражений COVID-19.

Излечились от коронавируса 14 тыс. 777 человек (+718 за сутки).

В сводке новые данные о летальных исходах, связанных с коронавирусом, не приводятся. Ранее сообщалось о 188 жертвах коронавируса в Казахстане.

Накануне министр здравоохранения республики Алексей Цой сообщил, что данные о летальных случаях от COVID-19 в Казахстане будут публиковать раз в неделю.

Между тем, по словам Есмагамбетовой, 11,5% от всех заразившихся коронавирусом в Казахстане составляют медицинские работники, с начала пандемии скончались 11 медиков.

"На сегодняшний день 11,5% заболевших от общего числа заболевших составляют медработники. При этом у 492 заболевших медработников наблюдается пневмония. Лечение продолжают получать 511 медработников", - сказала Есмагамбетова на брифинге в пятницу.

По ее словам, в июне в Казахстане был отмечен рост заболеваемости и смертности от пневмонии.

"Если оценивать смертность от пневмонии по итогам полугодия 2019 года в сравнении с первым полугодием 2020 года, то смертность от пневмонии по итогам шести месяцев 2019 и 2020 годов, по сути, сильно не изменилась. Если за шесть месяцев 2019 года это было 1 тыс. 780 случаев, то за шесть месяцев 2020 года - 1 тыс. 772. При этом мы, конечно же отмечаем, что в июне текущего года рост смертности от пневмоний - 628 случаев", - сказала Есмагамбетова.

"Заболеваемость от пневмоний за полгода этого года в сравнении с прошлым годом выросла на 55% и, действительно, в июне отмечается рост в четыре раза", - добавила она.

Она также добавила, что причины роста заболеваемости пневмонией изучаются.

"Для того, чтобы выяснить причину роста пневмоний и самое главное - какими возбудителями вызваны эти пневмонии, на базе референс-лаборатории Национального центра общественного здравоохранения проводятся исследования. Результаты этих исследований нам позволят определить природу пневмоний, рост которых мы на сегодня видим", - сказала главный санитарный врач Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ИНОСТРАНЦЫ


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