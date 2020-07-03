Москва и Минск должны наращивать взаимодействие на всех направлениях - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю государственного праздника - Дня независимости, сообщила пресс-служба Кремля.

"Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - подчеркнул в поздравлении Путин.

В поздравлении отмечается, что отношения между Россией и Беларусией развиваются в духе дружбы и союзничества. Налажено продуктивное двустороннее сотрудничество, координация усилий в сферах внешней политики и обороны. Реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях, говорится в поздравлении.