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СНГ 03.07.2020 12:45

Москва и Минск должны наращивать взаимодействие на всех направлениях - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю государственного праздника - Дня независимости, сообщила пресс-служба Кремля.

"Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - подчеркнул в поздравлении Путин.

В поздравлении отмечается, что отношения между Россией и Беларусией развиваются в духе дружбы и союзничества. Налажено продуктивное двустороннее сотрудничество, координация усилий в сферах внешней политики и обороны. Реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях, говорится в поздравлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]