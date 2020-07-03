Памятник Назарбаеву открыт в столице Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, сообщила пресс-служба главы государства.
Памятник установлен в Национальном университете обороны. По словам Токаева, это является "глубоко символичным актом", поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом первого президента.
"На заре независимости Нурсултан Абишевич Назарбаев лично участвовал в решении самых сложных задач военного строительства. Под его руководством определялись перспективы и задачи армии, приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности, призванные оградить народ и страну от потенциальных военных угроз. В годы его президентства была разработана законодательная и нормативно-правовая база военного строительства. Были также сформированы структура и состав Вооруженных Сил, обеспечено поэтапное перевооружение армии, создавалась современная инфраструктура", - сказал Токаев.
Он добавил, что какой бы совершенной ни была техническая составляющая, решающим фактором в обеспечении безопасности государства является личный состав армии. Именно поэтому в первые годы независимости Казахстана лучшие военные кадры были ориентированы на организацию качественного военного образования. В настоящее время в Казахстане создана многоступенчатая система обучения от средних военных учебных заведений до университета международного уровня.
"Известная поговорка гласит: "Страна сильна своими героями". Действительно, только сильное государство с мощными вооруженными силами может сохранить целостность и авторитет. Вот почему мы уделяем большое внимание повышению боеготовности нашей армии. Особую роль сегодня играют военное образование и наука. Уверен, что Национальный университет обороны и впредь будет вносить значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров", - сказал президент Казахстана.
Накануне пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай сообщил, что Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции. 6 июля Назарбаеву исполнится 80 лет.
Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта минувшего года объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к Токаеву, который до этого был председателем сената республики. В начале апреля Токаев объявил о проведении в республике внеочередных президентских выборов 9 июня. На них он одержал победу, набрав 70,96% голосов избирателей.
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