Президент Молдавии видит выход из политического кризиса в досрочных парламентских выборах

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что единственным выходом из нынешнего политического кризиса являются досрочные парламентские выборы.

"Этого хочет и большинство населения, которому стыдно за этот парламент. Идеально было бы провести одновременно с президентскими выборами, 1 ноября. Конституционный суд на следующей неделе должен высказать - возможно ли это. Если нет, то нужно провести выборы президента, а сразу после этого - роспуск парламента и назначение даты выборов в парламент. Об этом должен быть первый Указ президента после выборов президента", - заявил Додон в пятницу в ходе еженедельного выпуска "Президент отвечает" на своей странице в соцсетях.

Он подчеркнул, что нужно провести консультации с парламентскими партиями, чтобы в ближайшее время достичь соглашения и провести досрочные выборы.

"С этим парламентом уже ничего не поделаешь. Уже 17 депутатов были куплены, перешли в другие фракции. У Плахотнюка (беглый молдавский олигарх, который скрывается в США - ИФ) есть уже около 30 депутатов, он хочет войти во власть. Так поступают бандиты. Они сначала создают проблемы, а потом предлагают их решать. Они теперь ведут переговоры не только с правыми, но и с нами, с социалистами. Но с бандитами никаких переговоров не может быть. Они - как паршивая овца, с которой никто не должен общаться. У нас с бандитами категорически не может быть никаких переговоров", - сказал глава государства.

Он назвал позором подкуп депутатов и переход в другие фракции.

"Я считаю, что подкуп депутатов - это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан", - заявил Додон.

По его словам, попытки подкупа продолжаются. Пример тому - последний случай с депутатом Штефаном Гацканом, который сначала заявил о выходе из фракции Партии социалистов, а потом сложил мандат и уехал из страны.

"Сожалею о том, что случилось, он допустил большую ошибку поддался шантажу и сделал этот шаг. Он мне сообщил раньше, что ему предлагали 500 тыс. евро. Он отказался, но потом допустил ошибку. В связи с тем, что были угрозы его жизни, ему обеспечили государственную охрану, но она ему понадобилась только до выезда из страны. Он уехал, это его решение: подать заявление о сложении мандата и уехать из страны", - сообщил президент.

Додон отметил, что в этой ситуации выйдет с инициативой о внесении изменений в Конституцию, чтобы запретить подкуп депутатов и переход в другие фракции.

"Я знаю, что скажут, что нельзя, это не соответствует демократическим нормам. А покупать депутатов пучком можно? Зачем тогда выборы? Нужно законом запретить законом переход из фракции во фракцию", - заявил президент.

В понедельник депутат Штефан Гацкан заявил о выходе из фракции Партии социалистов и переходе в группу Pro Moldova, которую контролирует Владимир Плахотнюк. Во вторник, под давлением социалистов, он написал заявление о сложении депутатских полномочий. В правящей коалиции осталось 49 депутатов, при необходимом минимуме в 51 голос для принятия законов. В оставшихся фракциях также 49 депутатов, так как Гацкан сложил мандат, а бизнесмен Илан Шор скрывается за рубежом, не сложив свои депутатские полномочия.